Как определить свой тип кожи и какими средствами ее нужно очищать Фото: Shutterstock

Правильно определить тип кожи и помочь ей оставаться здоровой и красивой может только специалист. Об этом заявила врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог ГАУЗ ТО «Областного кожно-венерологического диспансера» Марина Смыченко. По ее словам, определить тип кожи дома можно только визуально.

Если на лице нет недостатков, цвет кожи здоровый и однородный – значит, у вас нормальная кожа. Жирный тип кожи склонен к акне и постакне, сухой – к редким высыпаниям и незаметным порам. Люди с последним типом кожи ощущают сухость, чувство дискомфорта и стянутости, люди с жирным типом кожи чувствуют и видят жирный блеск.

Ухаживать за кожей нужно два раза в день. Тоник, например, нейтрализует действие очищающих средств, подготавливает кожный покров к нанесению крема и улучшает проникновение питательных веществ в глубокие слои дермы. По словам врача, начинать ухаживать за кожей можно со средства для умывания, тоника и крема.

- Выбирать следует только те продукты, что подходят вашей коже. Понять это легко: нет раздражения и высыпаний, появились улучшения после использования косметического продукта, кожа чувствует себя хорошо, - цитирует врача «Тюменская область сегодня».

Людям с проблемной кожей нужно ухаживать за ней гелями и мелкими скрабами, которые устраняют загрязнения, очищают поры и исключают закупорку сальных желез. Все средства должны содержать много влаги, но не быть жирными.

Средства для ухода за кожей следует выбирать с учетом рекомендаций врача-косметолога.