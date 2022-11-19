Чиновников из Уватского района завалили вопросами о благоустройстве дворов и асфальтировании дорог Фото: Татьяна Коркина

В шести населенных пунктах Уватского района прошли так называемые «выездные администрации», когда жители могут обратиться к чиновникам и задать им интересующие их вопросы. По словам главы Уватского района Вячеслава Елизарова, жители активно контактируют с властями и интересуются вопросами асфальтирования дорог, газификации жилых домов, строительства и ремонта соцобъектов, освещения улиц, благоустройства дворов.

- Большая часть проблем решаема. На какие-то из них требуется больше времени, на какие-то меньше, - говорит Вячеслав Елизаров.

К примеру, жители села Першино попросили организовать заезд межмуниципального автобуса в их село. И этот вопрос у властей на повестке дня. Такие встречи с чиновниками продолжатся до середины декабря 2022 года.

Как отметил директор «Туртасского КП» Андрей Быков, одной из главных задач был завоз топлива на левый берег села Уват.

- Пока лёд не окреп и не появился зимник, передвижение через Иртыш затруднено. На этот короткий период важно обеспечить жителей всем необходимым, что мы и сделали, - говорит он.

Также осенью стоял вопрос по поводу качества воды в правобережном Увате, поэтому осенью заменили насосы и фильтры.