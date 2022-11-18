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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 10:05

Тюменский предприниматель обманул налоговиков на 35 млн рублей

Имущество бизнесмена арестовано
Иван Литвинов
Заплати налоги и спи спокойно

Заплати налоги и спи спокойно

Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени предпринимателя обвиняют в финансовых махинациях, которые помогли ему уклониться от уплаты налогов. По версии следствия, гендиректор одной из компаний с мая по октябрь 2021 года показывал в налоговой отчетности фиктивные сведения о сделках, которых на самом деле не было.

Таким образом предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость только за второй квартал 2021 года на общую сумму 35 миллионов рублей.

Налоговая таких махинаций не прощает: на имущество предпринимателя и организации, которой он управляет, наложен арест в сумме, превышающий 38 миллионов рублей.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией» – 2 года лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, как заплатить налоги не выходя из дома.