В каких случаях в Тюмени будут отменять занятия для школьников

Фото: администрация Тюмени

В пятницу мороз устроил тюменским младшеклассникам первую актировку. Из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1 – 4 классах были отменены.

В департаменте образования Тюменской области ранее сообщали о том, что информирование о актировке будет ежедневным с 15 ноября по 15 марта. В ведомстве уже утвердили ответственных за прием информации от Тюменского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Сотрудники депобразования будут сверят фактическую погоду с информацией метеорологов и решать, будет ли актировка. Это решение ежедневно будут отправлять в единый центр оперативного реагирования Тюмени. Передача информации осуществляется два раза в день: до 6.10 утра (для первой смены муниципальных общеобразовательных учреждений) и до 10.35 текущего дня (для второй смены). Дублировать информацию будут на сайте администрации Тюмени, в сообществе «Тюмень – наш дом» в соцсети «ВКонтакте», в группе «Администрация города Тюмени» в «Одноклассниках».

Это позволить родителям школьников и самим учащимся не тратить время на самостоятельный анализ температуры воздуха, скорости ветра и их сравнение с параметрами, необходимыми для отмены занятий в школах Тюмени.

Параметры погодных условий, при которых отменят школьные уроки, остались прежними:

• температура воздуха ниже -30 градусов, порывы ветра меньше 2 м/с: в школу не идут 1 – 4 классы;

• температура воздуха ниже -35 градусов, порывы ветра меньше 2 м/с: в школу не идут 1 – 9 классы;

• температура воздуха ниже -40 градусов, порывы ветра меньше 2 м/с: в школу не идут 1 – 11 классы;

• температура воздуха ниже -25 градусов, порывы ветра более 2 м/с: в школу не идут 1 – 4 классы;

• температура воздуха ниже -30 градусов, порывы ветра более 2 м/с: в школу не идут 1 – 9 классы;

• температура воздуха ниже -35 градусов, порывы ветра более 2 м/с: в школу не идут 1 – 11 классы.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Тюмени очень интеллектуальные школьники и мороз учёбе не помеха.