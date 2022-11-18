В Тюмени 18 ноября 2022 отключат один светофор Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 18 ноября 2022, отключат светофор на одном из перекрестков. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях. Итак, регулировщик погаснет с 10 утра до 17 часов вечера на перекрестке:

- ул. Барнаульской и ул. Аккумуляторной.

Карта перекрытий светофора. Фото: Яндекс. Карты Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.