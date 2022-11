В Тюмени 18 ноября 2022 температура упадет до -29 градусов Фото: Андрей Новиков

В Тюмени 18 ноября 2022 года, на Ионин день, будет облачно и морозно Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 18 ноября 2022 года В Тюмени сегодня, 18 ноября, будет облачно с прояснениями. День пройдет без существенных осадков. Ночью и утром местами изморозь, ветер юго-западный 2-7 м/с, температура ночью -24...-29 C, при натекании облаков -17...-22 C, днем -12...-17 C, местами до -22 C. В Тобольске днём -13...-15 C, в Ишиме -8...-11 C.

Погода 18 ноября 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 18 ноября (5 ноября по старому стилю) – день Ионы, день Млечности или Галактион и Иона. В этот день люди заканчивали сбор урожая черной редьки и готовили из нее различные блюда. Молодые девушки мололись о хорошем муже. Считалось, что если разбросать вокруг дома монеты, то вскоре у его порога появятся женихи.

В эту дату было принято следить за звездами для определения погоды. Гадали о погоде и по деревьям: если ива покроется инеем, то зима выдастся длинной и суровой.