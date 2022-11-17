В Тюмени с начала года на 14% подорожали лекарства

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Лекарственный препараты в Тюменской области с начала года выросли в цене на 14%. Сильнее всего подорожали мазь «Левомеколь», противовирусное средство «Эргоферон» и поливитамины.

Сейчас средняя стоимость «Левомеколя» почти 193 рубля. С начала года она выросла на 20%. Кроме «Левомеколя», сильно подорожали «Эргоферон» (+18,4 %) и поливитамины (+19,5 %). Фактические цены на них – 479 и 50 рублей соответственно. «Аллохол» и «Ренгалин» выросли в цене на 15 – 16 %: первый стоит сейчас в среднем 76 рублей за упаковку, второй – 130 рублей. Анальгин подорожал почти на 14%: актуальная цена – больше 28 рублей, пишет «ФедералПресс».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в регионе сильно подорожали контрацептивы.