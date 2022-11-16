Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов"

В Тюмени идет масштабное строительство резиденции Деда Мороза, в которой могут побывать тюменцы разных возрастов. Её откроют на территории центра закаливания и плавания в холодной воде «АквАйСпорт – Тюмень» на озере Чемпионов. Сейчас активно строится третий этаж. Инициатором идеи стал исполнительный директор центра тюменских моржей Андрей Агарков.

Известно, что всего в резиденции Деда Мороза будет четыре этажа, на которых разместятся кабинет сказочного волшебника, клуб моржей, офисно-досуговое помещение. А на верхнем этаже планируют оборудовать конференц-зал, место встреч.

Строят участники клуба неспешно, в основном за свой счет и своими силами. Закончить строительство планируют уже в этом году. А запустить проект в жизнь рассчитывают осенью 2023 года. Принимать гостей Дед Мороз будет круглый год.