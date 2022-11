В Тюмени 15 ноября ожидается сильное похолодание Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 15 ноября, ожидается облачность, ночью осадки в виде мокрого снега и снега, который ляжет на асфальт. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем небольшой снег. Ветер северный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ожидается похолодание. Температура воздуха ночью и днем -4…-9 C, местами до -14 C, в юго-восточных районах в течение суток 0…-5 C.

Погода в Тюмени 15 ноября 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 15 ноября (2 ноября по старому стилю) день памяти святых Акиндида и Пигасия. В этот день крестьяне обнимали коноплю и лен, готовили их к продаже или прядению, а также сушили зерно и разводили под ним огонь. На нем на Руси пекли картошку и рассказывали разные истории про духов, которые обитают в деревенских постройках.