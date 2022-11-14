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НовостиОбщество14 ноября 2022 14:48

В Тюменской области назначен общественный спецпредставитель губернатора по вопросам спецоперации

Он будет руководить сбором помощи участникам СВО и обеспечивать бойцов из тюменских спецподразделений оборудованием
Виктория Терина
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Глава региона Александр Моор назначил общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николая Савченко. Такое решение Александр Моор принял по рекомендации областного оперативного штаба по обеспечению безопасности.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, эта должность введена для координации работы общественных организаций и регионального правительства по сбору помощи для участников СВО и обеспечению формируемых в регионе подразделений дополнительным оборудованием и имуществом.

Николай Савченко руководит региональным центром допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» и обладает большим опытом такой работы.