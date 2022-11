В Тюмени 14 ноября 2022 на «осенние поминки» воздух прогреется до +2 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 14 ноября, ожидается облачность, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами отложения мокрого снега на проводах, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -4…+1 C, в Уватском районе до -9 C, днем -3…+2 C.

Погода в Тюмени 14 ноября 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 14 ноября (1 ноября) день памяти двух братьев, святых бессребреников Космы (Кузьму) и Дамиана, живших во второй половине III – начале IV веков. В народе в этот день встречали зиму и приговаривали: «Кузьминки – осени поминки».

В этот день справляли курьи именины. Бедным родственникам богачи отправляли в подарок кур, а крестьянки приносили птиц в дар боярыням. Таких кур было принято кормить овсом, ячменем и никогда не убивать.