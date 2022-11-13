Жителям Тюмени рассказали, как оплатить налоги не выходя из дома Фото: Юлия Кучеренко

До 1 декабря 2022 года жители Тюменской области должны уплатить имущественные налоги: как это сделать не выходя из дома рассказали "Вслух.ру".

Уведомления об уплате налогов начали рассылать собственникам с середины сентября. Из более 725 тысяч плательщиков - 88 тысяч несовершеннолетних, за них должны оплатить родители. Общая начисленная сумма составляет 3,2 млрд рублей. При этом предоставляют льготы: пенсионерам, предпенсионеры, инвалиды и многодетные, которые имеют троих несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых.

Начисление налогов и уплатить их можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте УФНС, зайдя по логину-паролю от госуслуг. Кроме того, не выходя из дома можно сделать платеж через мобильное приложение банка по QR-коду на налоговом уведомлении. Также оплатить можно через банкомат или в отделении банка.