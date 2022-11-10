В Тюмени мошенники, заработавшие 100 млн рублей на земельных участков, отпразднуют Новый год в СИЗО Фото: Татьяна Коркина

Ленинский районный суд Тюмени продлил меру пресечения пятерым молодым людям, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, с ходатайством продлить наказание Захару З., Александру Т., Сергею С., Михаилу З. и Денису А. выступил следователь.

По данным пресс-службы, обвиняемые по липовым документам, с использованием служебного положения обращали федеральные земли в свою пользу и продавали земельные участки. Ущерб государству составил около 100 млн рублей.

Захар и Александр будут находиться в СИЗО до 15 января 2023 года, Сергей и Михаил – под домашним арестом до 13 января 2023 года, а Денис Авдеев – по 16 января 2023 года под домашним арестом. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», о том, что пятеро мошенников заработали более 100 млн рублей на продаже федеральной земли, стало известно в марте 2022 года.