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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 15:59

На трассе Тюмень - Омск с 19 по 32 км открыли движение по четырем полосам на ремонтируемом участке

На участке установили барьерные ограждения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

В Тюменской области на трассе Тюмень – Омск (с 19 по 32 км) открыли реконструируемый участок для движения в прямом направлении. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, транспорт едет уже по четырем полосам. Чтобы разделить встречные потоки, на участке установили барьерные ограждения.

Те участки, которые использовали во время реконструкции дороги для объезда, ликвидированы. Однако работы по-прежнему продолжаются. Подрядчики планируют нанести дорожную разметку и установить освещение.