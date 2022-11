В Тюмени 8 ноября 2022 года ожидается плюсовая температура и оттепель

В Тюмени 7 ноября 2022 ожидается плюсовая температура и оттепель Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 8 ноября, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный с переходом на южный, 1 – 6 м/с. Температура воздуха -3…-8 C, при прояснении до -13 C, днем местами небольшой снег, ветер южный 6 – 11 м/с, температура -3 C…+2 C.

Погода в Тюмени 8 ноября 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 8 ноября (26 октября по старому стилю) – День памяти святого Дмитрия Солунского, в народе нареченном «Дмитриев день». На Руси в этот день было принято поминать усопших, особенно если на этот день выпадала суббота. В этот день обращали внимание на приметы: если день был холодным и снежным, значит, и весна будет такой же. Если была багряная заря, значит, будет сильный ветер, а если запотели окна – наступят холода.