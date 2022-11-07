В Тюмени запустили новый сервис для общественного транспорта

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В рамках экосистемы Газпромбанка в Тюмени стал доступен новый технологичный сервис – приложение GorodPay, оно включает в себя финансовые и нефинансовые сервисы, позволяющие пользоваться общественным транспортом с комфортом.

Сервис объединяет в себе множество полезных функций: можно оплачивать проезд, настраивать маршруты, следить за историей поездок и пополнять карты Подорожник и Екарта. Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами сервиса, нужно скачать приложение GorodPay, зарегистрироваться и подключить как банковскую, так и транспортную карты.

В ряде городов также можно получить скидку на проезд, выпустив мгновенную виртуальную карту Мир. Приложение работает уже во многих регионах страны: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Тюмени, Саратове, Туле, Костроме, Иваново, Белгороде, Хабаровске, а также в Калининградской и Белгородской областях. Воспользоваться сервисом можно будет и в других городах, список расширяется.