В Тюмени железнодорожник полгода прогуливал работу и получал за это деньги Фото: Татьяна Коркина

Ровно 3,5 года «условки» с испытательным сроком 2 года получил 36-летний ремонтник искусственных сооружений Тюменского участка производства дистанции инженерных сооружений (вот такая длинная у него должность). Мужчина признан виновным в даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение незаконных действий.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ на транспорте по УФО, с июля по октябрь 2021 года осужденный дал взятку в размере 84,5 тысячи рублей своему 39-летнему руководителю. Этот дорожный мастер, являвшийся должностным лицом, вносил неверные сведения в табеля учета рабочего времени мужчины, чтобы сохранить ему рабочее место и зарплату. Хотя на самом деле осужденный на рабочем месте отсутствовал.

Следователи провели всестороннее расследование, собрали необходимые доказательства, которые разоблачили виновника преступления.

Что касается его руководителя, 39-летнего мастера мостового участка искусственных сооружений Тюменского региона – Дистанции инженерных сооружений, то его признали виновным в получении взятки за незаконные действия и злоупотребление должностными полномочиями.

Чтобы подобного не повторилось, руководству ж/д организации направили представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении контроля за подчиненными.