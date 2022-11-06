Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 ноября 2022 увеличилось на 110 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 6 ноября 2022 года увеличилось ещё на 110 человек, включая 11 детей. Таким образом, общее число заразившихся ковидом в регионе с начала пандемии составило 248 648 человек.

Также за сутки выздоровели 169 человек, а всего с начала пандемии 242 769 человек. На искусственной вентиляции легких, к счастью, нет ни одного пациента, а вот под медицинским наблюдением остается 1 301 человек.

Для больных ковидом развернуто 35 коек, свободный коечный фонд составляет 20%. За сутки проведено 1 707 лабораторных тестов (всего 4 498 253 теста). Вакцинировано против коронавируса 1 383 764 человека, полный курс прошел 1 166 162 человека.