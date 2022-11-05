Жительница Тюмени завела в качестве питомца хищные растения

Жительница Тюмени завела в качестве питомце хищные растения Фото: Личная страница Анастасии Лагутиной в соцсети

У тюменки Анастасии Лагутиной растут на балконе растения-хищники. Об этом пишет "Тюменская область сегодня".

– Откуда я узнала о хищных растениях, уже не помню. Просто в один прекрасный день решила, что хочу такое. В 2014 году в Тюмени конечно не нашла, но обнаружила диковинку в Москве. Там есть энтузиаст – один из первых популяризаторов хищных растений. С тех пор мы сотрудничаем, – рассказала Анастасия.

Самыми интересными и эффектными считаются мухоловки, их заводят в домах чаще всего. Но в обычном флористическом магазине такую экзотику не купить – таким обитателям нужны специфические условия содержания. Почти все хищники – обитатели болот, им важна не столько влажность воздуха, сколько особые режим полива, почва, дистиллированная (или талая) вода.

– Будущим владельцам я говорю, что вы не просто приобрели растение – вы завели питомца. Правда, мне сейчас уже не кажется содержание сложным делом. Тем, кто всерьез занимается растениями, будет несложно. Например, они крайне чувствительны к поливу. Чуть задержишься – уже высохли. И это не фикус, который полил – и он ожил. Эти растения не прощают ошибок - отмечает тюменка.

По её словам, мухоловке необходим чистый верховой торф, а еще промытый кварцевый песок или перелит. Вода ей нужна как в природе – дождевая (можно использовать дистиллированную).

У Анастасии на балконе росянкам и мухоловкам живется очень даже неплохо. Летом девушка вывозила своих необычных питомцев на дачу, чтобы они смогли поесть так, как определила для них природа. К тому же в теплое время года окна на балконе открыты полностью, чтобы мухоловки могли полакомиться мошкой или комаром.

– Кормление для них, как бы это странно не звучало, вовсе не обязательно. Они могут съесть насекомое, но это не является основным источником питания. Хищники, как и все растения, живут за счет фотосинтеза. Главное для них – свет и вода. Насильственное кормление допустимо, но нужно знать меру. Переедание хуже, чем голод, – поделилась девушка.