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НовостиЗвезды6 ноября 2022 14:14

В Ялуторовском музейном комплексе бережно хранят память о меценате Савве Мамонтове

В музее, отмечающем 95-летие, есть оттиск его печати
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: https://vk.com/yalut72

Фото: https://vk.com/yalut72

Ялуторовский музейный комплекс готовится отметить 95-летие. Со дня своего основания, 9 ноября 1927 года, сотрудники краеведческого музея при помощи энтузиастов и местных властей собрали интересные коллекции. Сейчас они хранятся в историко-мемориальном музее (доме декабристов и краеведческом музее), в «Доме природы» и «торговых рядах».

В музеях бережно хранят память о первом директоре музея, Иване Озолине. В 1935 году, ремонтируя печь, он нашел письмо декабриста М.И. Муравьева-Апостола, что подтолкнуло к созданию первого в СССР музея Памяти декабристов. Сейчас сотрудники музея поддерживают связь с потомками декабристов.

Трепетно относятся в музее и к знаменитому земляку, меценату и собирателю шедевров русского искусства Савве Мамонтову. В музеях есть оттиск его печати и копия метрической книги с записью о его крещении в Градо-Ялуторовской Вознесенской церкви.