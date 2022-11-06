Несчастный случай на работе: что это и как получить заключение Фото: Татьяна Коркина

Если с вами произошел несчастный случай на работе, то в первую очередь вам нужно обратиться за медицинской помощью. Об этом рассказала юрист Дарья Володина. Однако, по ее словам, нужно понимать, что рассматривать под «несчастным случаем». Это ЧП, в котором работник получил повреждения при выполнении трудовых обязанностей, во время обеда, в командировке, по дороге на работу и с работы на транспорте работодателя.

При обращении нужно указать, что травма получена на производстве, и получить больничный. Его нужно вовремя продлевать у врача по месту жительства (и не задним числом).

-Далее нужно обязательно оповестить работодателя о случившемся. Если начальник отсутствует, сообщить специалисту по охране труда. Это необходимо для того, чтобы создать комиссию по расследованию причин ЧП, - цитирует Дарью Володину «АиФ Тюмень».

В случае спорных ситуаций нужно обязательно записать контакты очевидцев ЧП. Затем пострадавший должен дождаться создания комиссии по расследованию причин несчастного случая, проведения расследования и оформления итого, в т.ч. акта о ЧП на производстве. К слову, пострадавший тоже может участвовать в расследовании.

Потом пострадавшему нужно получить направление в Медико-социальное экспертное бюро. После получения акта о несчастном случае на производстве, карты амбулаторного больного, справку из травмпункта врач направит его в МСЭ бюро по своему региону. Эксперты в бюро объяснят, какие документы нужны для подготовки заключения.