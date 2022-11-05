Тюменским детям в игровом формате рассказали о правилах безопасного поведения

Фото: Киберпатруль Тюменской области

Тюменским детям в игровом формате рассказали о правилах поведения. Познавательные видео для родителей и детей подготовила команда онлайн-проекта «Киберпатруль Тюменской области». Детям и взрослым показали, как правильно вести себя на улице, в школе и дома.

Как сообщает "Мегатюмень", «Типичная видеоигра» - представляет собой серию коротких роликов, в которых дети - персонажи компьютерной игры. Они сталкиваются с обычными повседневными ситуациями, решить которые можно только соблюдая правила безопасности.

В первом ролике рассказывают о соблюдении правил безопасности на улице: как правильно реагировать на незнакомца, где стоит играть и кататься на велосипеде. Второе видео посвящено правильному поведению в школе: как вести себя на уроке и в коридорах учебного заведения во время перемены.

На этой неделе вышел заключительный ролик из серии, в котором ребенок сможет узнать, с какими предметами не следует играть, как безопасно пообедать и что делать, если кто-то звонит в дверь.