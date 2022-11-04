В Тобольске показали коллекцию костюмов народов Сибири

Фото: Мегатюмень

В рамках акции «Ночь Искусств» Губернский музей Тобольска организовал программу «Культурный код», посвященную истории и творчеству местных мастеров и дизайнеров.

Воспитанницы модельной студии New Look Model Management совместно с тобольским дизайнером Татьяной Погореловой создали коллекцию костюмов, которые отражают истории народов Сибири и их культуры.

- Мы хотели показать молодежи и старшему поколению, что костюмы различных народностей Сибири могут быть современными и стильными, что их можно внедрять в повседневную жизнь, - рассказали в модельной студии New Look Model Management.

В итоге жители Тобольска ознакомились с первыми, специально созданными для мероприятия, костюмами, которые в будущем станут основой для большой коллекции мужских и женских нарядов под названием «Культурный код». В будущем традиции, история и костюмы смогут стать частью бренда города, его уникальной особенностью.