Тюменцы познакомились с историей усадьбы Колокольниковых

Фото: Музей «Усадьба Колокольниковых»

В рамках «Ночи Искусств» тюменский музей «Усадьба Колокольниковых» подготовил театрализованную экскурсию «Были и небылицы». Горожан познакомили с историей дома и ее жителей.

Гостей ожидало небольшое театрализованное представление длиной 40 минут, рассказывающее о судьбах всех тех, кто жил в усадьбе Колокольниковых. Посетители узнали, как жильцы влияли на Тюмень и участвовали в известных исторических событиях в самые разные временные периоды.

Музей «Усадьба Колокольниковых» - единственная сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба. История династии Колокольниковых началась с 1715 года, когда была основана первая литейная мастерская. Помимо дома, до наших дней сохранились только Коммерческое училище Колокольниковых и частная школа.