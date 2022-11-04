В День народного единства ДНК «Строитель» подготовил для тюменцев программу с танцами, песнями и мастер-классами

Фото: ГАУК ТО "ДНК "Строитель"

Во Дворце национальных культур «Строитель» сегодня, 4 ноября, стартовала праздничная программа, которая может удовлетворить даже самый взыскательный вкус. Уже на входе участники погружаются в мир многонациональной культуры Тюменской области, где представлены и танцы, и песни, и выставки декоративно-прикладного творчества, и мастер-классы, и интерактивные площадки.

Так, мастер-классы по танцам проводят специалисты самого Дворца национальных культур и руководители клубных формирований. Здесь также организованы мастер-классы «Казачья папаха», «Тканая салфетка», «Тканый браслет», где учат работать на ткацком станке, мастер-класс по бисероплетению, макраме и другие.

В то же самое время в большом зале дворца начинается концерт, в программу которого вошли лучшие номера ансамбля народной песни «Сударушка», ансамбля «Зорицвит», театра казачьей песни «Яр-хмель», ансамбля народной музыки «Сибирская забава» и хореографического ансамбля «Дэнс-хит».

Фото: ГАУК ТО "ДНК "Строитель"

По словам начальника отдела чувашской культуры ГАУК ТО «ДНК «Строитель» Надежды Карнауховой, главный слоган этой программы – «Искусство объединяет!».

– Название праздника – День народного единства – говорит само за себя. В такие дни мы еще острее понимаем, насколько нам всем нужно быть вместе, как сильно мы нуждаемся во взаимном проникновении культур, как много нам дают национальные традиции, бережно сберегаемые на Тюменской земле, – отметила Надежда Николаевна.

Выступления творческих коллективов пройдут в следующем порядке:

- 18.00 – 18.30 – ансамбль народной музыки «Сибирская забава»;

- 18.30 – 19.15 – задушевные песни-танцы (ансамбли «Зорицвит», «Яр-Хмель», «Сударушка»);

- 19.15 – 20.00 – «Эстрадный движ» (хореографический ансамбль «Дэнс-хит»);

- 20.00 – 20.30 – «Ловзар» (игры и танцы народов Кавказа).

Завершит праздничный вечер дискотека.