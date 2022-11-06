В каких продуктах содержится холестерин и как его есть меньше Фото: Татьяна Коркина

Холестерин, так необходимый для строительства клеточных мембран, синтеза желчных кислот, выработки гормонов и витамина D, в избытке может привести к образованию бляшек в стенках артерий. А это уже может послужить причинойй развития стенокардии, инфаркта миокарда и инсульта. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева. По ее словам, для нормальной работы нашего организма нужно совсем немного холестерина. Его основное количество образуется в печени и только 20% поступает в организм с пищей.

Жирную пищу нужно ограничить тем, у кого есть риск получения сердечно-сосудистых заболеваний. Елена Дороднева отметила, что правильное питание – это не полный отказ от продуктов, а сокращение их употребления.

Холестерином богаты говядина, баранина, свинина, субпродукты (печень, почки), поэтому их лучше есть не больше двух раз в неделю. В остальные пять дней лучше есть белое мясо – в частности, курицу, рыбу или кролика, в котором меньше всего холестерина.

Много холестерина в колбасе, сале, шпике и сосисках. Тем, у кого есть риск получения сердечно-сосудистых заболеваний, лучше отказаться от этих продуктов совсем либо ограничить их потребление.

– Бутерброд не с колбасой, а с отварным мясом будет точно полезнее. Надо сказать, что колбасы и сосиски разрешены в детском возрасте, когда растущему организму нужна калорийная еда, – рассказала Елена Дороднева изданию «Тюменская область сегодня».

Чтобы уменьшить содержание жира и холестерина, мясо лучше отваривать, а не тушить и запекать. Если говорить о супах, то бульон, в котором варится мясо, нужно сливать. Во втором бульоне жир тоже останется, но его будет в разы меньше. Вкусовые качества не изменятся, а вот в бульоне будет меньше вредных веществ.