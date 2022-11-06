В 2022 году на трассах Тюменской области насмерть разбились 45 человек из-за превышения скорости Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В 2022 году в Тюменской области произошло 606 ДТП из-за превышения скорости водителями и несоответствия скорости конкретным дорожным условиям. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, в этих авариях погибли 45 человек, 776 человек ранены.

Камеры видеонаблюдения на загородных трассах зафиксировали почти 150 тысяч фактов превышения скорости. Полторы тысячи водителей превысили скорость от 60 до 80 км/ч, 178 водителей превысили скорость более 80 км/ч. В последнем случае это особенно опасно при гололеде, дожде, ветре, снеге и ухудшении погоды.

В связи с этим сотрудники ГИБДД Тюменской области рассказывают водителям о том, что необходимо выбирать правильную скорость в межсезонье. Когда вы выбираете скорость, учитывайте дорожные и погодные условия, видимость, собственный водительский опыт, состояние дороги, резину и техническое состояние машины.

КСТАТИ

На трассах Тюменской области размещены плакаты «Жизнь дороже скорости!», которые призывают к правильному выбору скоростного режима.