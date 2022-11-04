Тюменский ансамбль «Яромилъ» подготовил онлайн-концерт в честь Дня народного единства

Фото: архив ансамбля «Яромилъ»

Тюменский ансамбль «Яромилъ» проведет онлайн-концерт «Пою тебе, моя Россия», посвященный Дню народного единства. В программе, рассчитанной почти на пять часов, прозвучат песни традиционного фольклора и современные хиты, исполненные в необычном стиле.

– Мы используем современные аранжировки, нестандартную обработку, некоторые песни исполнены в рок-стиле. И знаете, это действительно звучит очень интересно, – поделилась руководитель Руслана Лосева.

Кстати, на предстоящем концерте прозвучит сюжетная программа «От архаики к современности». Коллектив исполнит песни, которые пели еще наши прабабушки, а также современные композиции.

– В онлайн-формате мы выступаем не впервые. Как правило, в День народного единства трансляции выступления проводятся на сайте и в социальных сетях, так будет и в этом году. Этот формат удобен еще и тем, что наши песни могут услышать не только люди, пришедшие на концерт, но и все желающие юга Тюменской области, а то и за ее пределами, – поясняет Руслана Витальевна.

Увидеть необычный концерт можно на сайте и группах в соцсетях Тюменского концертно-театрального объединения. Начнется выступление в пятницу в 14.00.