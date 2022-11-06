В Тобольске у пациента открылось сильнейшее кровотечение из-за переломов костей таза Фото: Татьяна Коркина

Инновационную тактику контроля повреждений предприняли врачи областной больницы № 3 города Тобольска. В приемное отделение поступил пациент в состоянии шока и с переломами костей таза. Обломки повредили артерию и спровоцировали внутреннее кровотечение, поэтому врачам пришлось быстренько спасать тяжелого пациента.

Кровь потекла в полость малого таза, вызвав обширную гематому, которая повлияла на работу внутренних органов. Спасая пациента, врач-травматолог стабилизировал повреждение костей таза при помощи аппарата наружной фиксации. Затем эндоваскулярный хирург провел ангиографию сосудов брюшной полости и малого таза. С помощью рентгена специалист нашел поврежденную артерию и остановил кровотечение, закупорив её клеевым составом.

После этого хирурги удалили у пациента кучу сгустков забрюшинной гематомы, и только тогда состояние мужчины стабилизировалось. Сейчас он проходит реабилитацию и поправляется. Кстати, все этапы операции прошли под наблюдением анестезиологов-реаниматологов.

По словам главного врача областной больницы № 3 Ольги Дорониной, такой метод контроля повреждений зарекомендовал себя во всем мире.

– Благодаря грамотным и слаженным действиям команды хирургов, анестезиологов и травматологов этот алгоритм оказания медицинской помощи еще раз показал свою эффективность. Новый подход сохранит жизни ещё большего количества пациентов с тяжёлыми, жизнеугрожающими травмами, – цитирует Ольгу Доронину департамент здравоохранения Тюменской области.