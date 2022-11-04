В Тюмени открылась выставка из переработанных вещей

Фото: "Космос | Молодежный театральный центр", соцсети

В тюменском театральном центре «Космос» открылась выставка из переработанных вещей. Она является частью фестиваля современных национальных театров «Кто ты и откуда?».

Экспонаты созданы из вещей, собранных в шеринг-боксе «Космоса» и через партнеров – пункт приема вторсырья «Миротворец» и экосеконд «Чулан».

Также гостям представят флаги тех регионов, жители которых приедут на фестиваль. Среди них Коми-Пермяцкий автономный округ, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан и Тюменская область.

Выставка предполагает интерактив: зрители могут написать свое имя на белой подушечке и прикрепить ее к любому из флагов. А 5 ноября в 18.30 состоится экскурсия по выставке от куратора и художника Маши Хайбуллиной.