Глава села Абатского района пойдет под суд за наплевательское отношение к пожарам

Из-за наплевательского отношения чиновницы в Абатском районе сгорели три дома Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Ишимском районе завершено расследование уголовного дела в отношении главы Болдыревского сельского поселения Абатского района, которая обвиняется в халатности.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, с 12 по 28 апреля 2022 года во время противопожарного режима обвиняемая не предприняла меры по обеспечению пожарной безопасности и не обеспечила создание минерализованных полос вокруг деревни Берендеева Абатского района. 28 апреля 2022 года, днем, здесь произошел ландшафтный пожар, во время которого полностью сгорели 3 дома и надворные постройки.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили обвиняемую и местных жителей, а также провели комплекс экспертиз. Свою вину женщина признала полностью. Благодаря предпринятым мерам администрация Абатского района выплатила потерпевшим ущерб в размере 6 млн рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направили в суд.