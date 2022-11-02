В Тюмени 2 ноября 2022 года коронавирусом заболели еще 115 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 ноября 2022 года увеличилось на 115. Всего с начала пандемии ковид подхватили 248 208 человек.

По состоянию на 2 ноября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 320 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ. Выздоровел за сутки 10 241 человек, или на 10% больше в сравнении с 1 ноября 2022 года. Выявлено 6 385 новых случаев. Умерли за сутки 68 человек.