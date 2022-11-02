В Тюмени очищают от мусора склоны лога реки Тюменки. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени очищают от мусора склоны лога реки Тюменки (между улицами Чехова и Железнодорожной). Этим занимается подрядная организация.

– 15 рабочих собирали в мешки мусор, вытягивать его наверх помогал погрузчик. На сегодня подрядная организация располагает всей необходимой техникой: экскаватором, самосвалами, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

По словам руководителя управы Калининского административного округа Олега Савчука, который сам побывал на месте проведения работ, подрядчику следует вывезти отсюда 5 600 кубических метров мусора.

– За пять дней, с 28 октября, лог освободили от 900 кубометров строительного и бытового мусора. В ликвидации этой свалки есть сложности, технике непросто добраться до объекта, поэтому были организованы подъездные пути. Однако часть мусора приходится поднимать вручную, – сказал он.