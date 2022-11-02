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НовостиПолитика2 ноября 2022 5:42

На выборы губернатора Тюменской области в 2023 году выделят 673 млн рублей

Об этом стало известно из проекта бюджета региона
Сергей Швецов
На выборы губернатора Тюменской области в 2023 году выделят 673 млн рублей.

На выборы губернатора Тюменской области в 2023 году выделят 673 млн рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

На выборы губернатора Тюменской области в 2023 году выделят 673 млн рублей. Об этом стало известно из проекта бюджета региона, который внесен на рассмотрение в облдуму.

Отметим, что в прошлом году на такие мероприятия было затрачено всего 40 млн, а в 2021-м – 697 млн.

Дефицит бюджета Тюменской области в 2023 году составит более 35 млрд рублей. Доходная часть равно 196,6 млрд, расходы – 231,9 млрд рублей.