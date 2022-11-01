Военным из Тюмени отправили груз с теплыми вещами. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Из Тюмени для воинских подразделений отправили груз с теплыми вещами: это зимние спальные мешки, костюмы для низких температур, а также нательное белье. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

– Мы получаем обратную связь от командиров подразделений. Стараемся оперативно выполнять их просьбы. На местах часто требуется хозяйственное оборудование, поэтому отправили в подразделения ремонтный и шанцевый инструменты, – отметил глава региона.

Также он сообщил, что военным требуются индивидуальные аптечки, дождевики, коврики, сидушки, навигаторы и бинокли.

– Земляки должны чувствовать нашу заботу и поддержку. Работу по поставке дополнительного оборудования воинским подразделениям продолжим, – заявил Александр Моор.