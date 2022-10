В Тюмени 1 ноября 2022 погода сменит «минус» на «плюс» Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 1 ноября 2022, ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололед. Ветер подует южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 C, при прояснении до -10 C, днем 0…+5 C.

Погода в Тюмени 1 ноября 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 1 ноября (19 октября по старому стилю) день перенесения мощей преподобного святого Иоанна Рыльского. Ра Руси на Ивана (Иоанна) провожали осень и встречали зиму. Считалось, что именно в Иванов день начинались настоящие морозы. Следили за приметами: если было холодно и шел снег – значит, весна будет поздней и холодной. А если была оттепель – весна будет теплой.

Считалось, что в этот день домовята треплют гривы кобылам и поднимает на дыбы жеребцов, поэтому лошадям в этот день давали «выходной». Куда хуже было курам, которых в этот день резали и готовили из их мяса разные вкусняшки.