В Перевалово Тюменского района откроется новая врачебная амбулатория Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В селе Перевалово Тюменского района по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение» совсем скоро откроется новая врачебная амбулатория (структурное подразделение областной больницы № 19). Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, более чем полутора тысячам пациентам станет доступна первичная медико-санитарная помощь.

Открытие запланировано на конец 2022 года. На сегодняшний день учреждение заканчивает оформлять медицинскую лицензию и заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями, в амбулаторию покупают мебель и оборудование.

Амбулатория расположена в здании модульного типа площадью более 300 квадратных метров. В новом медучреждении будут работать терапевт, педиатр, врач общей практики, акушер-гинеколог, стоматолог и приезжающие специалисты – онколог, хирург и эндокринолог. Здесь же откроются кабинет функциональной диагностики, дневной стационар и прививочный кабинет. Мощность учреждения составит около 50 посещений в смену.

По словам главного врача областной больницы Миграна Мартиросяна, к концу 2022 года планируется открыть крупные амбулатории модульного типа в Кулаково и Борках.

– Это просторные амбулатории с большими санитарными комнатами и пролетами в кабинетах для удобства маломобильных пациентов. С этой же целью на всех новых объектах будут установлены пандусы и удобные входные группы, – подчеркнул Мигран.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной до 2025 года, ОБ № 19 строит новые объекты здравоохранения и закупает новое современное медицинское оборудование.