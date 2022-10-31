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НовостиПроисшествия31 октября 2022 11:57

В Тюмени рецидивист попытался украсть бутылку алкоголя за три тысячи рублей

Попытка не удалась
Виктория Терина
В Тюмени рецидивист попытался украсть бутылку алкоголя за три тысячи рублей

В Тюмени рецидивист попытался украсть бутылку алкоголя за три тысячи рублей

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени за попытку украсть бутылку крепкого алкоголя задержали 30-летнего мужчину.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в полицию обратился руководитель магазина и сообщил, что один из посетителей попытался украсть спиртное. На место происшествия быстро приехали полицейские, которые и задержали несостоявшегося вора. Хотя, как оказалось, он уже был судим за аналогичные преступления.

Мужчина признался, что взял с полки напиток стоимостью три тысячи рублей, снял антикражное устройство, положил бутылку в рюкзак, а затем направился к выходу через кассы самообслуживания, но его заметили и остановили сотрудники магазина.

Сейчас тюменец находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело.