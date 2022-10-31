Под Тюменью поймали пятерых подростков, которые ночью поехали на машине к девушкам в поселок Андреевский

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД задержали минувшей ночью пятерых подростков, раскатывающих на машине. Как сообщили в пресс-службе ведомства, автомобиль остановили около 2.00 на третьем километре подъездной дороге к поселку Андреевский ( в 15 километрах от федеральной трассы Тюмень – Омск).

– За рулем ВАЗ-21063 был 15-летний тюменец, не имеющий водительских права. Подросток сказал, что ездил с друзьями к девушкам в поселок Андреевский, – уточнили в ГИБДД.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В скором времени на место подъехал отец водителя и забрал нерадивого сына. Его товарищи также отправились по домам, а машина уехала на спецстоянку.

Теперь разбираться с парнем будут сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

В Госавтоинспекции напомнили, что родителям подростков следует внимательнее следить за своими детьми. В данном случае сразу пять семей не знали, где находятся их сыновья ночью, чем они занимаются и какой опасности себя подвергают.