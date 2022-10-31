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НовостиЗдоровье31 октября 2022 10:38

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 31 октября 2022 года: заболели 120 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 октября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 120 случаев заболевания, 9 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 247 996 человек.

На данный момент один пациент находится на ИВЛ (из общего числа заболевших), а 1 577 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 110 человек, за весь период – 241 637.

Вакцинированы против коронавируса 1 379 484 жителя, полный курс прошли 1 164 665 тюменцев.