Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 31 октября 2022 года: заболели 120 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени
Фото: Вера Зенина
В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 120 случаев заболевания, 9 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 247 996 человек.
На данный момент один пациент находится на ИВЛ (из общего числа заболевших), а 1 577 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.
Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 110 человек, за весь период – 241 637.
Вакцинированы против коронавируса 1 379 484 жителя, полный курс прошли 1 164 665 тюменцев.