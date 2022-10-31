Врачи спасли тюменца от инфекционной болезни, не встречавшейся в наших краях больше 20 лет Фото: Татьяна Коркина

Врачи областной инфекционной клинической больницы спасли мужчину с редчайшей болезнью, с которой они не сталкивались больше 20 лет. И эта болезнь – ботулизм, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

У молодого человека ни с того ни с сего запершило в горле, затруднилось дыхание, изменился голос и снизилась острота зрения. Мужчина обратился в больницу, где врачи заподозрили у него ботулизм, а потом отправили в инфекционку. По словам заведующей инфекционным отделением ОИКБ Галины Полушкиной, так как заболевание редкое, многие из специалистов о ботулизме знали только в теории и не имели практического опыта его лечения.

Медики буквально по часам вместе с пациентом восстановили предыдущий месяц его жизни. А диагноз «ботулизм» установили по результатам лабораторной диагностики. Пациенту сразу же ввели противоботулиническую сыворотку, и через день состояние парня улучшилось. Уже через неделю молодой человек полностью выздоровел.

Отметим, что причиной ботулизма является ботулотоксин, бактерии Clostridium botulini или споры этого микроорганизма. В организм человека они попадают через рану или с едой либо водой.