Власти объяснили, почему в Тюмени вновь ощущается запах гари Фото: Вера Зенина

Тюменские власти объяснили, почему сегодня в областной столице вновь ощущался запах гари. Возможная причина этого - ландшафтный пожар возле села Южное Ялуторовского района.

- Вчера, 29 октября, возник ландшафтный пожар вблизи села Южное, однако спасатели, включая лесопожарные формирования, успешно справились с огнем. Тушение пожара всегда сопровождается образованием дыма, который разносится на значительные расстояния. С учетом направления ветра, пожар в Ялуторовском районе мог стать причиной запаха гари, ощущаемого сегодня на территории Тюмени, - сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Пожар опахан, однако тление дыма может продолжаться достаточно долго, до установления отрицательных температур.

Кроме того, ветер может доносить запах гари от действующих ландшафтных пожаров в Свердловской области, где продолжает потдымливать торфяник.

На данный момент лесопожарная обстановка на территории региона находится под контролем, действующих природных пожаров нет.