Тюменские ремесленники готовят для горожан предновогодние мастер-шоу и выставки Фото: Надежда Лидерс "Гильдия Мастеров"

Тюменские ремесленники проведут мастер-шоу во время новогодних праздников. Запланировано много площадок и выставок.

- Мы видим, что меньше народных умельцев не становится. Наоборот, появляются новые. Этому способствует работа с грантами Президента и губернатора, различные промо-акции, а также помощь со стороны властей и бизнеса. Сейчас наши мастера активно используют интернет для продажи своей продукции, хотя здесь есть свои трудности - рассказала руководитель тюменской «Гильдии мастеров» Инна Гайдук.

Кроме выставок тюменские мастера продемонстрируют свои навыки во время мастер-классов и мастер-шоу для детей и взрослых.

По словам генерального директора ЦУМа Юлии Глазуновой, тюменцам всегда интересны тайны мастерства. На сегодня мастера являются хранителями старых традиций, поэтому используют любую возможность объединить их с помощью подобных площадок.