Тюменские медики рассказали о риске развития инсульта после коронавируса

Тюменские медики о риске развития инсульта после коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В большинстве случаев человек сразу понимает, когда что-то с его телом не так Сегодня, 29 октября, отмечают Всемирный день борьбы с инсультом. Каждый год в России фиксируют около 600 тысяч случаев инсульта и их число стремительно растет. Если раньше болезнь преимущественно поражала людей старше 60 лет, то сейчас средний возраст больных составляет 50 лет.

В большинстве случаев человек сразу понимает, когда что-то с его телом не так. При инсульте руки и ноги перестают слушаются, также конечности могут онеметь, язык начинает заплетаться, ходить становится трудно и, в некоторых случаях, инсульт может сопровождать сильная и резкая головная боль. Но бывают случаи, когда недуг поражает область мозга, которая не отвечает за двигательные функции. Тогда, по началу, инсульт можно и не заметить, а его симптомы списать на усталость или легкое недомогание. В этом случае человек теряет драгоценное время, в течение которого ему должна быть оказана помощь.

- Бывают такие инсульты, при которых симптоматика полностью проходит уже через 3 недели. Это явление называется «малый инсульт». Если симптомы длятся больше 3 недель - это обычный инсульт. В таком случае, чтобы функции мозга восстановились, пациенту нужно около двух лет. Длительность зависит от того, как быстро была оказана медицинская помощь и от качества реабилитации. Шансы есть всегда, - говорит врач-невролог, рефлексотерапевт Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Антипина.

Кстати, по словам специалиста, уже известно, что вирус Covid-19 пагубно влияет на сосудистую стенку и свертываемость крови. По некоторым данным у людей, переживших вирус, риск инсульта возрастает в 7 раз в независимости от того, как тяжело протекала болезнь. А значит после ковида важно обратиться к неврологу.