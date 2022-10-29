В Тюмени 29 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 151 человек Фото: Юлия Кучеренко

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 октября 2022 года увеличилось на 151. Всего с начала пандемии ковид подхватили 247 734 человека. За сутки госпитализировано 8 человек. За день новых смертельных случаев не зарегистрировано. За весь период пандемии умерли 4 359 человек с подтвержденным коронавирусом.

В России зарегистрировано 7 107 случаев COVID-19. За весь период пандемии выявлено 21 416 922 человек. За день госпитализировано 1 330 человек. Умерли еще 79 человек за день и за весь период скончались 390 029 человек.