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НовостиЗдоровье29 октября 2022 8:52

В Тюмени 29 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 151 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 октября 2022 года
Евгений Значковский
В Тюмени 29 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 151 человек

В Тюмени 29 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 151 человек

Фото: Юлия Кучеренко

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 октября 2022 года увеличилось на 151. Всего с начала пандемии ковид подхватили 247 734 человека. За сутки госпитализировано 8 человек. За день новых смертельных случаев не зарегистрировано. За весь период пандемии умерли 4 359 человек с подтвержденным коронавирусом.

В России зарегистрировано 7 107 случаев COVID-19. За весь период пандемии выявлено 21 416 922 человек. За день госпитализировано 1 330 человек. Умерли еще 79 человек за день и за весь период скончались 390 029 человек.