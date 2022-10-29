Тюменцам советуют поспешить с уплатой имущественных налогов Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам советуют поспешить с уплатой имущественных налогов. Сделать это нужно до 1 декабря.

Жители Тюменской области должны заплатить имущественные налоги за квартиры, машины, дома, земельные участки, которые были в собственности в 2021 году. Общая начисленная сумма для собственников региона превысила 3 миллиарда рублей.

Узнать о долгах по налогам можно на сайте госуслуг. Для этого необходимо в личном кабинете указать свой ИНН и при наличии задолженности информация об этом отобразится в разделе платежей. Либо будет указана зеленая галочка как подтверждение, что неоплаченных счетов нет.

Можно зайти в «Личный кабинет налогоплательщика» на официальном сайте ФНС, через данный сервис можно направить обращение, если информация по имуществу некорректна, а также оплатить налоги. Там же есть сервис «Семейный доступ», который позволяет родителям уплачивать налоги за своих несовершеннолетних детей. Таковых немало: из 732 тысяч сводных налоговых уведомлений 88 тысяч предназначены несовершеннолетним детям.

В случае неуплаты налогов до 1 декабря будут начисляться пени, взыскание долга возможно через судебных приставов.