В Тобольске пройдет серия образовательных мероприятий «Научные смены». Фото: администрация Тобольска

Тобольские школьники поучаствуют в "Научных сменах", сообщает администрация Тобольска.

Серия образовательных мероприятий пройдет для школьников 9-12 лет. Мероприятие стартует 31 октября.

Программа «Инженеры-изобретатели» направлена на развитие актуальных навыков и компетенций школьников с акцентом на инженерное проектирование. Кроме того, "Научные смены" нацелены на повышение компетенций и развитие педагогов. Участники проведут эксперименты, своими руками создадут инженерные устройства и разработают дизайны полученных устройств.

Занятия будут проходить ежедневно с 31 октября до 4 ноября с 10 до 13 часов.