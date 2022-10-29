Погода в Тюмени 29 октября 2022 года: днем осадков не ожидается Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 29 октября 2022 года, в Тюмени будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой осадки снег, а днем существенных осадков не ожидается. Подует западный ветер с переходом на юго-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 градусов, днем потеплеет до -1, +4 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Благодаря церковному преданию, святой Лонгин на Руси считался исцелителем глазных болезней. В этот день ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением. Также на Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнце. «Солнечный свет хоть и не долог, а в этот день нам дорог», — говорили в народе. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори.