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В Тюменской области снижается заболеваемость сезонными простудами. По данным регионального отделения Фонда социального страхования, пик оформления больничных пришелся на первую неделю октября.

Так, с 1 по 7 октября жители региона оформили 15 934 больничных листа, а во вторую неделю их количество снизилось на тысячу - до 14 813. С 15 по 21 октября зарегистрировано 14 402 больничных, а вот уже с 22 по 28 октября число выписываемых листов не превысило 13 451 штуки.

- Всего в октябре текущего года жители региона оформили 58 600 больничных листов. За аналогичный период прошлого года их было больше почти на 10% - 69 955 больничных, - добавили в отделении ФСС по Тюменской области, сообщает «Мегатюмень».