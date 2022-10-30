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НовостиОбщество30 октября 2022 7:12

Тюменский форум «Тетрис» собрал более 500 умных родителей

Они обсуждали важные темы
Павел Посевин
Фото: форум мудрых родителей «Тетрис» | Тюмень, соцсети

Фото: форум мудрых родителей «Тетрис» | Тюмень, соцсети

В Тюмени прошел завершающий этап форума мудрых родителей «Тетрис», собравший 593 участников. Они обсуждали следующие темы: «Личные границы подростка. Важность их соблюдения», «Триггер. Чем детские травмы могут стать в будущем», «Помощь при потере близкого человека», «Малыш плачет. Как к этому относиться и что делать?» и другие.

Пока родители были погружены в образовательный процесс, дети проводили время с пользой: читали книги, участвовали в викторинах, мастер-классах, играли в настольные игры и посетили кинотеатр для юных зрителей. Ребята старшего возраста окунулись в мир настольных игр от партнера форума «МосИгра Тюмень».

Видео выступлений спикеров будут опубликованы в официальном сообществе форум мудрых родителей «Тетрис», сообщает департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.